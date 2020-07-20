羅智強等人出示據稱是印尼代表處的三頁電文。（黃福其攝）

羅智強等人出示據稱是印尼代表處的三頁電文。（黃福其攝）

羅智強等人出示據稱是印尼代表處的三頁電文。（黃福其攝）

國民黨文傳會主委王育敏、革實院長羅智強、副院長游淑慧今天公布據稱來自外交部駐印尼代表處被列密件的電報，指控總統府祕書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔侄可能涉及「控制國營事業」、「涉及私利」等，不過蘇家叔侄先後否認，以2017年根本未赴印尼，揚言提告。羅智強等3人隨即發聯合聲明，強烈要求外交部說明有無該份電文，並回嗆蘇嘉全叔侄法院見。

羅智強等3人在在羅智強臉書，貼出聯合聲明說，針對蘇嘉全等人聲明嗆告，三點回應如下：

一、請外交部說明有無這一份電文，若無，即聲明沒有公文；若有，則請出示公文，讓社會公評。

二、請外交部說明有無這一份電文，若無，即聲明沒有公文；若有，則請出示公文，讓社會公評。

三、請外交部說明有無這一份電文，若無，即聲明沒有公文；若有，則請出示公文，讓社會公評。

3人聲明說，因為很重要，所以說三遍。至於蘇嘉全嗆告，若外交部承認有這份電文，請去告外交部，因為「我國營事業已遭中間人控制，企圖將政府部會及駐外館處排除在外以謀取個別私利。」這個指控，是外交部駐印尼代表處的指控，不是羅智強、王育敏、游淑慧的指控。

3人聯合聲明指出，若外交部否認有此電文，那歡迎蘇嘉全來告，我們會申請法院傳喚外交部駐印尼代表處同仁、駐印代表陳忠、王美花、蘇震清、蘇嘉全等人，當庭對質，確認外交部的否認有無說謊。

聲明也指出，至於年份問題，要釐清很簡單，還是請外交部公布這份電報；若外交部否認這份電文，則大家一起到法院對質，透過法庭大辯論，讓社會大眾共探真相。

聲明中強調，最後，還是一問，這份「已解密公文」，外交部到底要不要公布？外文部不要打模糊仗。請直接亮出公文，不然，請蘇嘉全趕快告，大家法庭見。最後提醒蘇震清委員「你忘了說明：有無透過仲介人力公司安排？有無自行邀約國營企業隨行？」

(中時 )