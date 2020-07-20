55歲在早市賣水果的戴姓水果攤老闆娘表示，振興券15日發送以來，生意和往常差不多，對振興經濟很無感（戴上容攝）

振興三倍券上路，蘆洲區商圈繁榮促進會理事長謝松祺自掏腰包，提供攤商消費券換現金服務，20日上午9時吸引80多家早、夜市攤販前往兌換，首日共換出18萬元；多數換購店家均表示，收到的消費券不多，為求方便會找零，對於振興很無感，趕緊換現金較實在。

蘆洲區商圈繁榮促進會20日上午於辦公室辦理「三倍券換現金」，吸引80多個攤商拿券兌現金，三個小時前往兌換的攤商絡繹不絕，負責換購的商圈副總幹事黃詩怡表示，最大筆金額是賣雞肉的攤販金額約4萬多元，當日共換18萬現金。

謝松祺表示，只要攤商有繳管理清潔費，符合商圈攤商資格就可到辦公室兌換，他自備百萬現金供攤商兌換，是因為他也在做麵攤生意，明白現金對多數小額攤商是很重要的事，因此提供「以券換金」的服務，他只求維持收支平衡就好，他透露有些人看準某些連鎖店家提供促銷活動，想和他收購三倍券。

55歲在早市賣水果的戴姓水果攤老闆娘表示，振興券15日發送以來，生意和往常差不多，對振興經濟很無感，另外政府說不能找零但是為求方便，只要顧客買超過金額的一半，還是會找零錢給顧客，感謝商圈提供「以券換金」讓她可以趕快換現金。

(中時 )