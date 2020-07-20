高雄市岡山區平和路的紅線臨停問題，由於檢舉魔人瘋狂檢舉，令民眾相當困擾。（林瑞益攝）

近來有許多民眾在平交道黃色網狀區臨時停車，遭開罰1.5萬至3.4萬元，且駕照還要吊扣1年。民進黨立委邱志偉接獲陳情後，要求交通部重新評估平交道的範圍，並請台鐵加強宣導黃色網狀區的臨停知識。

有計程車司機向邱志偉陳情，無奈地表示，駕照吊扣1年無以為繼。邱志偉接獲民眾陳情後，行文要求交通部評估在各平交道豎立告示牌，將闖越平交道、黃線網狀區臨時停車，載明機車開罰1.5萬、汽車開罰3.4萬元以上的罰鍰並吊扣駕照1年，以達嚇阻及告示的功效。

他並請交通部重新評估在遮斷桿外的黃色網狀區視同平交道，違規都以54條開罰是否有商榷的空間。

此外，岡山區平和路（中街）在過去半年來遭到檢舉魔人以行車紀錄器拍下路上的違規車輛，報復式檢舉紅線臨停，不少民眾遭殃。就連郵局郵務士要臨停，處理公務都擔心受到檢舉。

對此，民眾已經自發性地連署，請求監理站與高市府交通局到場會勘，希望將兩邊紅線改成白線，方便民眾臨時停車購物與商家車輛下貨。有商家表示，近來充分感受到客人上門機會降低，希望檢舉魔人適可而止。

為因應檢舉魔人報復式檢舉，有商家在機車車牌上套上紙牌，或是將機車車頭朝外擺放，避免被惡意檢舉。警方對此的態度，是採取抓大放小，舉發違規以逆向行駛與汽車違停為主，不會刻意去檢舉紅線臨停的機車騎士。

(中時 )