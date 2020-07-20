英國政府已向日本政府提出在在新一代通信標準「5G」通信網建設方面提供協助。英國已決定將中國最大通信設備企業華為技術排除在外的方針。英國方面提及NEC和富士通成為取代華為的供應企業的可能性，希望兩家企業給予提高技術和成本競爭力的支援。

據日經中文網報導，英國將在2027年之前將華為從5G通信網中排除。有分析認為，英國意在讓瑞典愛立信、芬蘭諾基亞等其他世界大型企業與日本企業展開競爭，推動本國通信企業容易採用低成本産品的開發等。

在英國14日決定排除華為之後，16日英國政府相關人士在東京召集日本國家安全保障局（NSS）、內閣官房網路安全中心和相關部門的負責人，提出希望提供協助。日本方面也指出5G領域需要日英企業之間的合作。

在5G基地台市場，華為、愛立信和諾基亞這世界3強掌握8成市佔，NEC與富士通還不到1％。而在英國，愛立信和諾基亞也佔據優勢，但如果日本企業達到英國要求的技術和成本的水平，也有進入的可能性。

NEC的高管透露，「已經與英國展開對話」。富士通高管表示「正在尋找進入歐洲的機會」，對於進入包括英國在內的歐洲顯示出積極態度。

(中時新聞網)