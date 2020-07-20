上周六入園人數達6746人，園區內旅館、攤商喜迎回流的觀光客。（林務局嘉義林區管理處提供／張毓翎嘉義傳真）

炎炎夏日，民眾想出去玩又怕太熱，阿里山國家森林遊樂區夏天氣溫約18至24℃，成為民眾避暑首選，國內疫情解封後，林務局嘉義林區管理處結合周邊商家推出各項優惠入園方案，上周末2天的入園人數為1萬2747人，較前一個周末增加3成，創下疫情解封後以來新高。

為因應暑假來臨，林務局自7月15日起，推出免費入園活動，民眾任選一處國家森林遊樂區可享免費入園1次，另外，想入園第2次的民眾，嘉義林管處體貼遊客荷包，6月10日至8月31日入園，可享全票半價優惠，期間內入園，到園內旅館、商家消費，還有住房及購物的折扣優惠。

嘉義林管處育樂課長黃秀緞表示，許多民眾假日不想待在冷氣房，海拔約2000至2500公尺的阿里山國家森林遊樂區，夏天氣溫涼爽，天然的冷氣也比一般空調更舒適，今年受疫情影響，3、4月遊客量下滑，終於盼到解封後，上周末吸引1萬2747名遊客入園。

黃秀緞指出，6月的第一個周末，單日遊客量僅2000多人，後來也因這項優惠方案，以及中央、地方政府的「安心旅遊」、「振興三倍券」、「嘉義優鮮券」等促銷振興方案，入園人數逐漸成長，上周六入園人數達6746人，園區內旅館、攤商喜迎回流的觀光客。

阿里山賓館也表示，在林管處推出這項方案前，原本周末住房率僅6至7成，現在到園區，吃、住、行、遊、購、娛都划算，上周六、日住房人數達8成5及9成1，預估暑假這幾周，應該都會幾近客滿。

(中時 )