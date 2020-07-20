近日全台高溫天天逼近40度，而柏油路面溫度更高，在這種恐怖的溫度下，竟然有一名男子「正面朝下」趴在台東市馬亨亨大道上！過往車輛除了放慢速度，小心從他旁邊駛過，還擔心男子「蛋蛋」會不會被煎熟了。

台東市民代表潘頤頻，15日在臉書發文、分享照片，表示開車行經馬亨亨大道接近志航路口時，看到快車道上躺了一個人，以為出人命，立刻下車要幫忙，結果竟是一名大男兒趴在路面上嚎啕大哭，一旁還有一名女子勸說。

網友們看到也相當傻眼，紛紛回應：「好危險涅」、「公共危險……真怕他趴在地面上燙傷」、「天氣這麼熱 柏油路都可以熱到煎蛋了 他還趴在地上哭 真的很勇敢耶」、「男兒膝下有黃金，男兒有淚不輕彈，所以趴著哭嗎」。

也有網友說：「失戀了吧」、「失戀嗎哈哈」，潘頤頻也回應：「我覺得是…因為哭的很大聲，還好人還正常呼吸」。

(中時新聞網)