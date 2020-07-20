民進黨立委蘇震清今日下午於立院中興大樓1樓召開記者會表示，有關國民黨指控蘇震清帶著國營事業秘密參訪印尼，圖謀私利，其所陳述內容都是不實指控及抹黑。為此將針對國民黨陣營的王育敏、羅智強、游淑慧提出法律告訴，捍衛自己清白。

蘇震清指出，國民黨今日記者會指稱，外交部駐印尼辦事處有一個密件提及，蘇震清在印尼有個人營私的情況。但國民黨提出的公文中，駐印尼代表處大使陳忠於電報指出「2017年」，蘇震清秘密出訪，但實際上是2016年8月6日與立院參訪團一起出訪。而且陳忠是2016年12月16日上任，如何針對該年8月的參訪行程評論？

蘇震清說，當時出訪同行者包括民進黨立委陳明文、吳琪銘、鄭寶清、徐國勇等5人一起出訪，不但報紙有報導，也在臉書公開發文過，完全沒有任何秘密。

蘇震清表示，國民黨指控蘇震清率領國營事業參訪，繞過經濟部及外交部、圖謀私利等說法，代表藍營對於立委職權不了解，也反映該代表處並未掌握印尼政治、經貿發展。

蘇震清指出，2016年5月蔡英文總統就職前，曾是印尼商務部諮詢委員阿克薩到立院訪問，討論台灣跟印尼雙邊投資擴大合作的可能。而出訪行程屬於國會外交的一環，也是立委權責，不知道國民黨所謂公文密函的指控何來？

蘇震清表示，當時要拜訪印尼副總統，因為對方希望降低官方色彩，所以才會由民間企業協助，而且當時駐外代表處還到機場接送機，何來外交部被排除在外？

蘇震清指出，2016年民進黨上台後提出新南向政策，印尼希望我方參訪，身為經濟委員會立委，知會相關事業，而隨行出訪，向所屬機關報備，是理所當然之事，何來立委跳過經濟部之說？

蘇震清再次強調，陳忠是在2016年12月16日上任，20日就發出電報。如何評估8月的事？是不是上一任的大使交辦撰寫聳動且錯誤的電報？以致新任大使在不知情的狀況下就簽出去？

蘇震清說，游淑慧方才在臉書說，2017年蘇震清又私訪印尼2次，請提出證據，否則請當面道歉，為自己行為負責。

(中時 )