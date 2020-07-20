台灣大道20日下午發生大貨車疑似煞車失靈，自撞加油站招牌後側翻，造成廖性駕駛受困於車內，警消到場救援，緊急送醫。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區台灣大道四段20日下午3點多，發生1輛大貨車疑似煞車失靈，自撞加油站招牌後側翻。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區台灣大道四段20日下午3點多，發生1輛大貨車疑似煞車失靈，自撞加油站招牌後側翻，造成男性駕駛受困於車內，警消到場救援，46歲廖姓司機頭部撕裂傷、手腳骨折、意識清楚，緊急送往台中榮總救治，司機酒測值為零，交通事故原因還要警方進一步釐清。

台中市警察局第六分局協和派出所，下午三時24分獲報，台灣大道四段有1輛大貨車自撞有翻覆的情況，駕駛受困車內，現場需要西屯所屬支援，協和所屬使用破壞器材破壞。

警方調查，有民眾在台灣大道四段發現大貨車翻覆，不確定是否有人受傷受困，下午三時24分協和分隊到場，1輛大貨車自撞有翻覆的情況，駕駛受困車內，由於大貨車有漏油情況，立即通知環保局派員處理。

下午近四時，消防局將頭部撕裂傷、右手腳骨折、意識清楚的司機順利救出脫困，由救護人員給予急救處置後送醫。

警方調查，這輛大貨車由東海大學往市區方向，疑似煞車失靈，自撞加油站招牌後側翻，造成男性駕駛受困於車內，消防局人員使用破壞器材及油壓撐開器將車體破壞撐開後，將傷者順利脫困，詳細交通事故原因還要進一步調查釐清。

(中時 )