美國國務院在美東時間7月9日向美國的國會知會對台灣軍售愛國者三型飛彈的後勤維修，卻遭爆料此事國防部長一直到美方宣布後才知情。國防部今天發新聞稿說是空軍未遵程序辦理，內部會檢討。但國民黨立委呂玉玲爆料，上午她詢問相關單位，究竟是如何未遵守程序？各單位互踢皮球，國防部發新聞稿承認有錯，卻沒人知道錯在哪。

呂玉玲上午特別就此事向國防部相關單位了解狀況，卻發現內部根本一團亂，「每個單位都是狀況外」，空軍先向立法院報告所程序都依規定來做，國防部本部發新聞稿卻承認是空軍的確沒有遵照規定來執行。

緊接著呂玉玲辦公室再去電詢問國防部本部「空軍哪裡未遵程序辦理？」，國防部本部說他們是依照長官的指示撰寫新聞稿，至於哪裡未遵程序辦理，要問參謀本部，但接著詢問參謀本部卻說他們也不知道空軍哪裡未遵程序辦理。

呂玉玲說，此事可大可笑，輕微的只是程序瑕疵，嚴重的情況下可能有軍火掮客的介入，國防部發了一個新聞稿承認有錯，卻不知道哪裡有錯，到底是烏龍誤發？還是這個錯誤不能明說？國防部上下一團亂，國防部長應該自己站出來說清楚。

呂玉玲並指出，國防部2017年為了給付慶富第三期履約款，違反了立法院預算凍結的決議，挪用各軍種預算湊24億給慶富，此後立法院就限制國防部，未來要調整裝備預算及給付任何款項，都要經過立法院同意，此次竟又發生如此混亂的狀況。

國民黨立委馬文君也質疑，出這種瑕疵相當不當，且作為立法委員，他也呼籲執政黨立委不要再當橡皮圖章，這個價格明顯偏高，不應該是美國要我們吞什麼就吞什麼，日韓也知道適時說不，立委應該幫看緊納稅人的錢，針對國防的需求，談到合理的價格。

馬文君也提醒，軍購不能變成外交的籌碼，民進黨執政這幾年發生過很多外交部幫國防部宣布軍事訊息的前例，國防部明明應該主責卻在狀況外，且可能增加台灣被其他國家勒索的風險。

(中時 )