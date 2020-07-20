新北市三重區福祉里第3屆里長18日補選，由無黨籍陳天森以400多票之差，擊敗民進黨籍、小林髮廊前總經理林秀鳳；陳天森20日受訪表示，今天也是他生日，這是最棒的生日禮物，此次是在里民鼓勵下出選，當選後立刻徒步謝票，未來將致力爭取增設玫瑰公園停車位。

福祉里前任里長林吉定表示，因為自律神經失調，醫生說恐會失智決定辭官，福祉里在本月18日進行里長補選；當選的陳天森說，對於前任里長林吉定身體狀況並不清楚也較少聯絡，當選當天已徒步行走里內一個多小時謝票，三重是好所在，交通四通八達，目前仍等待選委會的通知。

陳天森表示，和此次首次參選、找來民進黨大咖的林秀鳳是朋友，「選舉是一時的，朋友是一輩子」，未來他會好好聽取地方的意見，做好里長工作，目前他針對綠美化、路平、急難救助等充滿想法，蓄勢待發。

陳天森表示，家族深耕三重已七代，他了解福祉里最缺乏是停車位不足的問題，未來將與地方議員蔡明堂等人推動玫瑰公園停車場，目前仍與議員研議要地下化，還是立體化較能容納多數車輛。

(中時 )