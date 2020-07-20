盛弘(8403)旗下精準健康公司與哈佛健診今日舉辦健診中心搬遷至內湖科學園區喬遷儀式，並發表近9個月來累積超過3000位台灣民眾的基因檢測服務，並計劃2年內建立2萬例台灣自有基因資料庫的目標。

盛弘集團董事長楊弘仁表示，近年來公司即倡導將基因檢測納入常規健檢項目，並於去年以旗下精準健康合併國內老字號的哈佛健診，架構由前者負責產品策略，哈佛為通路服務，完成預防醫學結合精準醫療的進階佈局。

隨著資料分析與人工智慧技術應用於生物技術分析，精準健康與國內最早建立亞洲疾病風險評估資料庫和計算模型的康健基因合作，目標二年內建立二萬例屬於台灣自有的基因資料庫。楊弘仁說，今年上半年雖因疫情影響進度，然在世界潮流重視預防醫療的大趨勢下，有信心可以順利完成目標。

針對已服務3,000位的檢測項目，亦已完成第一階段比對分析。目前主要客群男女比約為3:7，年齡分布為35~55歲青壯階層，初步結果顯示胃癌是台灣民眾基因高風險人口比例最多的癌症；而高達86.65%的民眾在現代「生活形態」影響下成為三高(高血壓、高血脂、高血糖)高風險族群。

為提供更完整且全面預防醫學與精準醫療的服務，精準健康更率先引進高端細胞檢測項目，今日同步與上準進行簽約，上準專精於微流體晶片設計與系統整合，用於進行罕見細胞純化及分析。雙方初步合作為液態切片的細胞檢測以及免疫細胞篩檢套組，以微流體系統定性定量血中的循環腫瘤細胞，作為癌症風險早期檢測及對抗感染及腫瘤的免疫力指標評估，全方位檢測各項疾病風險。在哈佛導入基因檢測與高端細胞檢測整合下，達到精準2.0的健康管理。

(時報資訊)