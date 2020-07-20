根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除全球新興市場、歐非中東及拉美地區股市資金呈現淨流出外，美國、已開發歐洲及亞洲不含日本等地區股市皆迎來資金淨流入，其中亞洲（不含日本）更是吸金18.34億美元為全球最高，動能強勁。

安聯投信表示，新冠疫苗研發再傳佳績，有藥廠疫苗獲得美國FDA快速通關審查資格，加上美國最新零售數據表現亮眼、重要金融企業財報優於預期等利多消息激勵市場信心，但隨著加州宣布新的封鎖令、川普簽署香港自治法案使得美中摩擦升溫等消息，也使市場出現波動。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，隨著指數來到歷史相對高檔區後，大盤接下來將步入個別表現，並在包括IC、替代能源、生技醫療等族群間輪動，而非整體齊漲走勢。展望後市，由於經濟可能在第二季落底，下半年經濟有望逐漸回溫，接下來建議可關注各國政府陸續釋出的刺激政策及國際股市表現，都是影響台股的因子。

從資金面觀察，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，目前市場上資金仍然充沛。根據證交所統計，7月累計至今外資已累積買超約283.13億元，接下來可留意在前幾個月外流的資金是否會持續回籠，若資金有回流，將有助於指數的支撐；若不明顯大盤則可能進入高檔震盪的行情。

(時報資訊)