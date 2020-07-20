市場關注美國上周末疫情擴大，以及香港本地疫情不看好，港府行政長官林鄭昨日宣布加強防疫措施，令市場投資氣氛呈現觀望。

周一上午香港恆生指數一度挫逾百點跌破25000點，下午收跌31.2點或-0.12%，為25058點。國企股(H股)上漲91.75點或+0.9%，為10295點。紅籌指數上漲0.34%。

追隨中國股市今日牛市旋風，多數內地股呈現上漲，例如中資券商股、內險股、內房股等皆上漲。內地汽車股亦上漲，比亞迪漲12.25%，北京汽車漲5.03%，東風集團漲3.62%。

香港本地股下跌，九龍倉置業跌4.94%，線上精品零售商米蘭站跌11.77%。

中芯國際接續周五跌勢，再次下挫2.75%，收報28.2港元。今日在內地A股則上漲2.7%，收報79.17人民幣，已較上周四上市的95人民幣的開盤價跌落些許。市場對於中芯國際未來走勢呈現分歧看法，爭論目前估值是否過高。

(時報資訊)