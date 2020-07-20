新冠疫苗試驗報佳音並獲監管機構快速審批（fast track），部分企業財報未如預期悲觀，美、歐討論加碼刺激政策，輔以經濟數據反彈提振市場風險偏好，但科技股漲多拉回，加上中美摩擦及全球確診續增的負面消息，近期全球股市漲跌互見，資金淨流入股票收益型ETF。

統計近一周ETF基金淨流向，整體股票型ETF淨流入151億美元，主要流入美國股票型ETF有108.3億美元，歐洲股票型ETF淨流入18.9億美元居次，全球股票型ETF淨流入14.5億美元，新興市場和日本股票型ETF分別淨流入2.1億美元及3.9億美元，僅大陸及拉美股票型ETF淨流出各1.1億及0.3億美元。

富蘭克林證券投顧分析，新冠肺炎疫苗試驗傳出正面進展，掩蓋疫情、財報錯綜及美中情勢緊張等紛擾，全球風險性資產呈現高檔整理，類股及區域間再度出現輪動。由於疫苗或藥物是影響全球經濟未來復甦路徑的關鍵要素，高盛證券預期今年底前美國可能就有新冠肺炎疫苗上市，肺時間點早於原先預估，若後續試驗結果正向，民眾將逐漸習慣與病毒共處的生活新常態，有助延續經濟復甦及股市中長期走勢。

對於後疫情時代的投資策略，富蘭克林證券投顧建議，首選長線結構性題材完整的科技、生技及黃金產業，短線震盪無礙長多行情，美元走弱環境提供新興股市表現機會，輔以大陸積極發展新經濟產業趨勢成型，看好新興亞洲和大中華股市投資前景。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，儘管疫情衝擊對全球區域經濟、製藥和生技產業帶來衝擊，但從第二季以來發現，人為的控制措施逐漸發揮效果，同時新冠疫苗的研發速度超出預期，樂觀看待後續發展。此外，預期企業將對疫情的衝擊做出回應，提高面對不確定性的能力，併購活動有望在夏季逐漸回溫，疫情不但沒有改變對整體產業中長期正向看法，甚至有所強化，未來仍然具有相當成長空間。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯強調，全球復甦持續面對疫情帶來的不確定性，更專注高質量的投資標的，包括具有較高的利潤率、穩健資產負債表、較佳的管理能力．長期成長潛力及具吸引力的價格等特性，同時降低那些受創嚴重，且槓桿較高，或現金流量壓力較大的公司。各式遠距離的需求在疫情後應運而生，也拉高對科技運用的需求，數位化服務產生的利基，將是後續策略佈局的主軸。

(工商 )