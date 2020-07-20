搶救大潭藻礁行動聯盟20日對第三座液化天然氣接收站施工問題提出相關訴求，中油表示，第三接收站主要是供應台電大潭電廠新增燃氣機組及北部市場用氣需求而設置，並經環評審議通過，皆依法取得開發許可，會在海象條件允許下推動各項建港工程，施工過程亦會針對藻礁採取迴避方案，依環評承諾執行環境保護對策，持續維護藻礁生態。

中油強調，配合政府推動能源轉型政策，第三接收站主為供應台電大潭電廠新增燃氣機組111年10月起運轉所需天然氣，以及北部新增天然氣市場用氣需求，可協助確保電力供應穩定，也有助於降低空汙問題。

由於第三接收站之台北港等異地替代方案評估，時程均無法滿足大潭電廠用氣時程需求，經中油與相關主管機關審慎評估後，以觀塘工業區（港）作為興建第三座接收站場址是唯一方案，有其不可替代性。

中油指出，第三接收站開發案已通過環保署與內政部審查，施工皆依法取得開發許可，皆為合法施工，為達到111年10月正式供氣的進度，工程有必要趕工；在海象條件允許下，將積極推動各項建港工程，協助持續達成全民用電穩定、降低空氣汙染之目標。

此外，三接棧橋工程施工時發生東坪8號事件純屬意外事件。為保障船上工作人員的生命安全，不得不採取之緊急避難措施，確實有礁體因此受到破壞，中油已過深切檢討採行有效改善措施，並依據環保署要求提出因應對策送環保署，另依據環保署委員會議審查意見修正後，送環保署再審。

(工商 )