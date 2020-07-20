恒指微跌31點 守住25,000點未失 16:512020/07/20 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受疫情升溫影響，香港恒生指數20日開盤震盪走低，一度跌逾300點以上，失守25,000點大關。之後在滬深股市翻漲的氣氛下，恒指午盤後逐步收復失地，截至20日收盤，小跌31點，收報25,057點，跌幅0.12％，成交額1,356億港元。國企指數10,295.32點，上漲91.75點，漲幅0.9％。 (工商 ) #恒指 #微跌 #點未失 #疫情升溫 #香港恒生指數 也許您會感興趣 財經熱門新聞 生技股慘崩 宏碁竟狂噴！老謝洩外資爆買內幕 - 財經 殖利率破4％！10檔金融股 法人狂掃貨 - 財經 - 工商 台積電飆天價急翻黑…還能買？ 老謝2指標分析大驚 - 財經 3大美企慘了！驚爆華為出狠招大復仇 - 財經 生技股狂熱後下一步？謝金河：精選下半年十檔潛力股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。