受疫情升溫影響，香港恒生指數20日開盤震盪走低，一度跌逾300點以上，失守25,000點大關。之後在滬深股市翻漲的氣氛下，恒指午盤後逐步收復失地，截至20日收盤，小跌31點，收報25,057點，跌幅0.12％，成交額1,356億港元。國企指數10,295.32點，上漲91.75點，漲幅0.9％。

(工商 )