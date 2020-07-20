攝影達人莊信然指出，甚至有人會隨意亂丟垃圾，草地上什麼垃圾都有。（莊信然提供）

全台各地屢飆高溫，民眾紛紛往山上避暑，阿里山國家風景區上周末湧入大批人潮、車潮，卻也衍生出不少亂象。攝影達人莊信然在隙頂入口意象廣場目擊，有一群遊客在附近觀景台，大剌剌架設折疊式桌椅、炊具等，直接露營了起來，觀景台下方還可見被丟棄的塑膠瓶、紙巾，讓他不禁感嘆「這樣的報復性旅遊真的好嗎？」

天氣炎熱，許多民眾往山上踏青，位於嘉義縣番路鄉的隙頂入口意象廣場，距離二延平步道不到1公里，可眺望遼闊的山景，夏天氣溫約24℃。莊信然前天中午經過時，發現以往供遊客休息歇腳、欣賞風景的觀景台，不僅有民眾在上面鋪地墊、涼椅及桌子，還架設炊具蒸煮食物，甚至也有人會隨意亂丟垃圾，草地上什麼垃圾都有。

隙頂社區發展協會表示，意象廣場至二延平步道沿路，有2個停車場全都免費停車，近年露營盛行，經常發生遊客占用停車場露營、野炊，前陣子有遊客開著露營車，停放在意象廣場下方的停車場，一停就是好幾個月，有時還會在附近曬衣服，當地居民只能道德勸說，那些不理會居民苦勸，在公共區域搭帳篷、露營的大有人在。

阿里山國家風景區管理處回應，阿里山鄉頂湖步道及竹崎鄉石棹資訊站等地，遊客不當使用設施的情況時有所聞，因此，近年招募當地居民，組成巡查隊進行設施巡查，針對這些不當行為予以告誡、勸導，露營已成為熱門遊憩活動，請遊客到民間合法的露營場。

「管理處沒有設置露營區！」阿管處強調，若遊客在管理處管轄的設施，從事炊煮、生火、露營或搭設露營車等行為，進而造成環境汙染、破壞生態及危害安全等疑慮，經屢勸不聽，可依《發展觀光條例》第64條第2項規定，處以5000元以上、1萬元以下罰鍰。

(中時 )