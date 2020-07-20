上原多香子的美連王力宏也驚豔，力邀在《心跳》MV擔任女主角。(本報系資料照)

娛樂8點半》柏原崇、佐藤藍子主演經典日劇《惡作劇之吻》，20年前在台灣播出掀起一陣旋風，連帶讓主題曲《STEADY》爆紅，在日本大賣超過150萬張單曲，奠定SPEED一線女團地位。其中成員之一的上原多香子，更憑著清純可愛的外型與天然呆性格受到粉絲喜愛，即便團體解散後，人氣依舊不墜，未料她最終卻因不倫醜聞，形象崩壞，被迫中斷演藝事業。

上原多香子在SPEED時期就憑著清純可愛的外型，吸引大批粉絲支持，也是SPEED中首位推出個人單曲的成員，廣告邀約不斷，連天王王力宏也無法抗拒她的魅力，在2008年力邀上原多香子擔任《心跳》MV女主角。

而上原多香子的感情世界更是精彩，身為演藝圈發電機的她，曾與DA PUMP團長ISSA、演員山本耕史、Dragon Ash主唱等當紅男星傳出緋聞，2005年更被拍到與當紅傑尼斯偶像赤西仁在街頭擁抱，姐弟戀轟動一時。

上原多香子手捧丈夫遺照哭成淚人兒的模樣令人心疼。(取自日網)

在情路上尋尋覓覓的上原多香子，終於找到想共度一生的對象，她在2012年7月與嘻哈團體ET-KING成員TENN正式登記結婚。但2年後，TENN卻突然傳出在車內輕生的噩耗，上原多香子在告別式手捧丈夫遺照，憔悴又哭腫眼的模樣令人不捨。

未料在TENN過世的3年後，他的弟弟向媒體公開TEEN生前遺書內容，驚爆上原多香子在婚內出軌日劇《流星花園》男星阿部力。TEEN在遺書中痛苦地寫下「我的身體不能讓妳有孩子真的對不起，真的真的很抱歉」、「和阿部力在一起的話，一定能夠跨越過去。下次再背叛誰可不行哦」等字句，令輿論瞬間炸了鍋。

上原多香子與阿部力偷情鐵證一一曝光。(取自日網)

接著上原多香子、阿部力的偷情照片、私密LINE對話截圖也一一曝光，兩人對話曖昧，上原多香子甚至表示想幫對方生小孩，「生2個喔，我和冬冬（阿部力）的孩子是怎麼樣的呢？好想早些見面喔。」此對話也被TENN的家人認為是讓TENN走上絕路的最後一根稻草。

從痛失丈夫的癡情妻子一夕淪為害死丈夫的出軌惡女，上原多香子因不倫醜聞形象跌落谷底，被迫中斷演藝事業，前陣子更被拍到從月租10幾萬日幣的華廈搬到平民公寓，出入也只靠腳踏車代步。小王阿部力也宛如人間蒸發般，消失演藝圈。

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