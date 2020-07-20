在加拿大、澳洲相繼宣佈暫停與香港有關引渡協定後，英國剛剛也宣佈無限期暫停英國與香港間的引渡協議。倫敦同時表示將對香港實施武器禁運措施。

英國外交大臣拉布20日在國會宣布，在大陸推行香港國安法後，英國暫停和香港的引渡協議。一般預料，倫敦會宣布將給予擁有英國國民海外護照（BNO）的港人在英國居留的權利。

拉布19日在接受英國媒體訪問時表示，倫敦已完成對引渡協議的審查，他將在週一向國會更新"可能採取的其他一系列措施"。

大陸外交部多次強調，所有香港居民，包括持有英國國民（海外）護照即BNO護照的，這些人都是中國公民。香港回歸前，英方曾明確承諾，不給予BNO旅行證件持有者在英居留權。英方無視中方嚴正立場，執意改變政策，為有關人員在英居留和入籍提供路徑，嚴重違背自身承諾，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

英國和大陸最近因為香港國安法和華為等議題，關係日益緊張。據英媒報導，英國外交部內部希望傳達不希望和北京關係鬧僵的訊號。

(中時 )