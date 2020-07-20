為紓解潭子區頭家國小附近交通，台中市建設局以既有龍形溝新建箱涵作為新闢道路，卻規畫出現Ｓ型道路被民眾罵翻；市議員蕭隆澤抨擊市政府團隊做事太過草率，要求橋墩打掉重做，確保用路人安全。建設局強調，將參考地方意見研議調整，維護行車安全。

蕭隆澤說，潭子頭家國小位於頭張路、中山路、環中路附近，有將近2000名師生，上下學僅有得福街的大門口可接送，上下學期間常發生交通回堵；為提升學童上、下課通勤便利，台中市政府動用第二預備金1500萬元，推動頭家國小後方龍形溝的箱涵加蓋工程，紓解車流量。

蕭隆澤指出，該工程是去年盧秀燕市長上任給潭子人一個驚喜禮物，開闢1條排水溝加蓋的聯絡道路本來是美事一樁，但該道路規畫S型捨直取彎，雖然是便道，但也要注意出入口角度避免造成行車安全問題。

蕭隆澤建議，這個入口護牆往南邊移並把路燈移到適當地點；現場南、北方向可以再延伸3至5公尺就會順暢，避免民眾未蒙其利就先受其害。

建設局強調，此案計畫經費為2400萬元，其線形規畫符合相關法令規定，設計內容也於施工前至現場向地方及校方說明，並獲得共識；至於民眾建議調整護欄高度及路燈配置，建設局將參考地方意見研議調整，維護行車安全。

(中時 )