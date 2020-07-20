證交所今（20）日公布，6月全體證券商稅後淨利80.6億元，較5月大幅成長42.6％。累計上半年稅後淨利157.94億元，較去年同期衰退縮減至13.12％。

證交所指出，6月大盤總成交值約3.937兆元，較5月增加10.22％，使證券商經紀手續費收入增加，另6月證券商出售證券利益及證券評價利益較多，使自營業務淨利較5月成長129.89％，整體而言，6月全體證券商稅後淨利80.6億元，較5月成長42.6％。

證父所表示，累計上半年證券商經紀手續費收入，因大盤總成交值成長，並較去年同期增加50.33％，但今年截至6月底止，加權股價指數為下跌趨勢，去年同期為上漲趨勢，使自營業務淨利較去年同期衰退117.77％，承銷業務淨利也較去年同期衰退21.39％，全體證券商稅後淨利157.94億元，較去年同期衰退13.12％。

若排除因發行認售權證大幅虧損的個別證券商，其餘全體證券商上半年稅後淨利為201.62億元，較去年同期稅後淨利178.55億元成長12.92％。

(工商 )