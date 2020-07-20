總計近一周整體固定收益ETF淨流入86.2億美元，所有地區固定收益ETF均淨流入，關注7月底前美國財報公布旺季，從美國大型金融股提列大規模呆帳損失準備，信評機構認為年底前高收益債違約率仍看升，法人認為，債市仍以高評等政府債為首選，美國政府債券型基金（GNMA）及伊斯蘭債券基金續看悄。

統計資金主要流入美國固定收益ETF有54.1億美元，全球固定收益ETF淨流入10.0億美元，歐洲固定收益ETF淨流入7.6億美元，新興市場固定收益ETF淨流入3.4億美元，新興當地貨幣債ETF轉為淨流入0.08億美元。以投資信評類別觀察，近一周投資等級債ETF淨流入50.5億美元，高收益債券ETF淨流入14.7億美元。

富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理人保羅．維克表示，今年3月聯準會（Fed）調降基準利率至0～0.25％的水準，近期發言也表示預計將維持至2022年底，未來數月將持續以目前的速度，購買美國公債及機構房地產抵押債。由此不難發現，短期內Fed要退出量化寬鬆（QE）的可能性不高，持續的買盤有利於機構房地產抵押債，且GNMA債較低的存續期間有助於防禦利率風險，整體波動度也較公債更低。

(工商 )