「防護衣國家隊」訂單因國內疫情趨緩、需求大減，訂單被大砍超過四成，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥20日受訪表示，將評估如數徵用，或者思考提高業者的損失補貼，後續還有行政程序要走。

由於國內疫情趨緩、防疫物資需求大減，指揮中心原本下訂的防護衣900萬件，實際僅徵用了200萬件，缺口達700萬件；而隔離衣原下訂1,600萬件，實際僅徵用1,200萬件，也有400萬件缺口。

據了解，今天指揮中心包含衛福部、經濟部工業局等官員，一早先是和隔離衣業者座談，中午再和防護衣業者開會。莊人祥會後受訪指出，指揮中心將會朝兩個方向作評估，第一種是如數徵用，這也是最圓滿的做法，這樣要考慮購買後的儲存、運用問題。

第二種則是不徵用，莊人祥說，政府將提供業者3.2億元的補貼，原本規劃的補貼是針對「副料」，但業者表達希望包含「副料、布料、機器」都一併納入補貼範圍，所以這部分還要思考補貼到什麼程度，是否增加經費。

(工商 )