澳洲墨爾本一名經營魔術俱樂部兼任小學教師的男子遭指控在網路上假扮成13歲的妙齡少女，誘騙71名男學生發給他「下體照和淫穢影片」，被警方發現後，於7月2日逮捕他並起訴。

根據《每日郵報》報導，現年25歲的墨爾本男子科爾多瓦（Timothy Patrick Cordova）以羅伯特（MatildaRoberts）的假名創建了一個假帳號，從今年2月開始誘騙年輕男孩傳給他裸照和性愛影片，以滿足自己的性需求。據瞭解，有60多名受害者是他所任職的聖馬克天主教小學過去或現在的學生，其中包括26名他曾教導過的學生。

警方於6月26日突襲他的家中，從他的電腦中找到幾十個隱藏的資料夾，上面標有「男孩對男孩」和「男孩性愛2人組」等標記，而其他資料夾中則有他教過的在校男學生的全名。資料夾內有大量兒童猥褻影像，他的手機裡則藏有16000張兒童色情圖片。據悉，他曾在任職的丁格利村（Dingley Village）聖馬可天主教小學的游泳嘉年華活動中偷拍男學生的私處。

科爾多瓦在家中教授經濟學、數學和閱讀課，也在學校午休時間開了一間魔術俱樂部和紙牌俱樂部。16日本案開庭時，法官對於科爾多瓦的罪行表示「令人髮指」，但最終仍允許他在遵守嚴格條件的情況下保釋，包括他必須和曾當過員警的叔叔一起生活、禁止進入任何學習中心，與幼稚園、小學或高中保持在200公尺範圍內，並且只允許在受到監督下離家外出，他必須在晚上8點到淩晨5點之間待在家裡，並且不允許上網或與18歲以下的人交流，他將於10月再次接受法庭審判。

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(中時新聞網)