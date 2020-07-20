大陸與印度近日在有主權爭議的邊境拉達克地區爆發衝突，造成區域緊張升高。近日在南海演習的美軍尼米茲號航母戰鬥群轉往印度洋，並於20及21日在安達曼-尼科巴群島附近與印度海軍展開聯合軍演，此舉向北京釋出強烈的戰略訊號。

美國和印度海軍已完成馬拉巴爾（Malabar）聯合軍演等一系列演習，建立起「互操作性」，而本次演習將是一次交匯演習（PASSEX）。與雷根號航母戰鬥群在南海完成雙航母演練後，尼米茲號航母戰鬥群18日穿越麻六甲海峽進入印度洋。美軍目前擁有10艘排水量達10萬噸的尼米茲級核動力航母，每艘都能搭載80至90架戰機，其中2艘目前在印太地區執行部署任務。

印度亦在安達曼-尼科巴群島附近舉行另1場大型海軍演習，派出包括驅逐艦、護衞艦、潛艇等多艘艦艇參與，由海軍東部艦隊司令指揮。印度與日本的艦隊上月下旬也在麻六甲海峽附近，舉行了1場小型聯合軍演。

(中時 )