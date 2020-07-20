台灣3X3職業聯盟(T3BA)在20日正式成立，預計明年4月舉辦選秀會、明年5月到11月期間進行，成立記者會上更公布朱雲豪、石博恩兩名健行科大畢業生，將以月薪8萬、簽約金100萬合約加盟桃園E.Son隊，頓時晉升「百萬富翁」。

「朱雲豪和石博恩的合約將從本月10日生效，兩人帳戶也都存進100萬簽約金，預計簽約兩年、每年領13個月薪水，待遇確實不錯，」身兼健行科大教練與T3BA技術顧問的劉孟竹表示，「T3BA的成立，能替球員找到更多舞台與就業機會。」

劉孟竹表示，T3BA的成立不僅替球員找到全新舞台，也可提供更多教練加盟機會，因為3對3比賽場邊雖無教練，仍需日常當中訓練時的教練，T3BA未來也會找尋國際級的3對3教練來台講習或領軍，進而提升國內3對3籃球水準。

「不過我讓球員挑選加入3對3球隊，並不代表我們放棄5對5，在我們未來規劃的一部份，也包含組成5對5球隊打聯賽，」劉孟竹說，「先前新職籃聯盟也曾跟我談過，可是當前時機還早，一切就先等到T3BA這個聯盟穩定後再說。」

朱雲豪也在記者會上坦承，自己選擇跟E.Son簽約，主因仍是沒有辦法拒絕的優渥待遇，「很明顯兩邊待遇落差很大，我也跟健行學長『大瀚(台啤前鋒黃泓瀚)』談過，他直接罵我傻嗎？有錢當然先賺，但我家境也不好，確實需要這筆錢。」

目前T3BA擁有桃園E.Son、新竹岳陽建設、台中市、林口Footer、新北成功體育及台北DLIVE等隊報名，另在雲林、台南、高雄等縣市球隊也在籌備當中，當前T3BA正在舉辦「六都百萬爭霸賽」，本周末前往新北市進行第3站賽事。

(中時 )