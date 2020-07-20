中菲行(5609)今年受惠於疫情，營運表現強勁，上半年營收年增33.72％，公司總裁暨總經理邱鈞榮表示，雖然航空貨運價格高檔回檔，但第3季航空貨運呈現量增價穩，第3季淡季不淡，航空貨運市場目前熱度可持續到9月。

中菲行5月營收創下歷史新高，單月營收來到27.16億元，年成長86.9％，6月雖未再創高，主要是季節性因素，且仍比去年同期大增51.22％。另一方面，5月是航空貨運市場搶艙位最急迫時間，遠東-美西1公斤來到台幣400元、遠東-美東1公斤更飆到500元，目前訂單急迫性沒當時吃緊，因此價格有修正空間。

不過，以目前市場來看，台灣7月出口增加6％，進口增加25％，整體增加13％，貨量比5月及6月還要多，主要來自於半導體設備、零件以及伺服器、筆電等需求，所以航空貨運市場7月還是不錯，甚至8月及9月也不差，第3季依舊淡季不淡。

今年較特殊的是航空業把客機改成貨機載貨，但相較過去漲幅還是相當大，全球還受到疫情影響，供給量不大，邱鈞榮認為，在此趨勢下，8、9月「沒道理會下來」，航空貨運價格短期很難回到過去的低價。

(時報資訊)