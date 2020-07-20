新冠肺炎疫情造成的社交距離管制，對消費者工作、飲食、溝通、個人健康照護的方式產生重大的改變，這樣的行為模式改變，也加速消費者更擁抱數位、健康、永續等趨勢。

資誠聯合會計師事務所發布2020全球消費者洞察報告中發現，各國實施社交距離管制後，家戶消費增加最多的兩大項目是食品(53%)、娛樂暨媒體(36%)；消費減少最多的2個項目是服飾與鞋類(51%)、運動及戶外用品(46%)。

各國因疫情實施社交距離管制後，消費者購買非食品類商品的主要三種方式為透過手機上網(45%)、透過電腦上網(41%)、透過平板上網(33%)。69%的全球消費者更關注心理健康和幸福；43%的全球消費者期望企業對環境衝擊負起責任。

資誠數位經濟負責人劉鏡清表示，儘管某些趨勢已經持續相當長的一段時間，但這項研究表明，新冠疫情的大流行，讓消費者更加渴望資訊透明、永續發展和便利性。企業必須建立消費者的信任，提供全方位的點到點(end-to-end)購買體驗，並優先考慮消費者的健康和安全，才能成為這波疫情下的贏家。

據調查，因新冠疫情而實施的社交距離管制措施，已經影響了消費者日常生活的各種面向，包括採買食品雜貨的方式。儘管在實體店面購物(60%)仍是主要的消費方式，但超過三分之一的消費者(35％)透過網路購買食品(疫情爆發前僅有9%)，其中86%的線上購物者在社交距離管制措施取消後，仍將繼續在網路購買食品。

對於非食品類的商品，在疫情大流行之前，相較於線上購物，實體店面購物仍為主流；有47%的消費者表示他們每天或每周在實體商店購物，透過手機購物則有30%，接著是電腦(28%)和智慧語音助理(15%)。

在疫情爆發後，非食品類的網路購物大幅成長(手機45%、電腦41%、平板電腦33%)，這個趨勢在中國和中東尤其明顯，分別有60%的中國受訪者和58%的中東受訪者表示，他們用手機線上購物。

(時報資訊)