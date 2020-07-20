資深媒體人黃暐瀚。 （取自臉書）

三倍券15日正式販售，許多民眾也都到超商領券，雖系統一度當機，但隨即排除，而資深媒體人黃暐瀚順利領到三倍券後，開心在臉書PO文與大家分享。黃暐瀚在臉書再度回應，他一直不解，這麼簡單的道理，為何會有人一直不懂？「一千是我繳的，兩千是我的稅金，都是我的錢」，哪裡錯了？

黃暐瀚日前在臉書透露，看到好幾個粉絲團，忙著製圖，中央廚房一條鞭，罵他領「三倍券」，他自己突然嘴角失守，噗嗤一笑，從三倍券政策開始，「身為評論員，我分析討論過很多次，請問哪一次，我說我不領？」是不是沒有話題可以罵，亂扯一通自己嗨？

黃暐瀚最後也說，「哈哈，我自己的錢，我領回來，香的咧～咬我啊！XD～」

董智森也在廣播節目「小董真心話」中聲援徒弟黃暐瀚，批評網友「為什麼不領？第一，他必須拿一千換兩千，這一千是他自己掏出來，兩千是稅金，那罵的這些畜生呢？這輩子都沒繳過稅嗎？」。

黃暐瀚在臉書再度回應，他一直不解，這麼簡單的道理，為何會有人一直不懂？「一千是我繳的，兩千是我的稅金，都是我的錢」，哪裡錯了？

他強調，台灣沒繳稅的人不少，這些人只需「付出一千」，就能多「領回兩千」，因為沒繳稅，所以不覺得「多出的兩千」，是「自己的納稅錢」。那兩千確實不是「他們的納稅錢」，因為他們沒納稅，這些人拿的，是像我這種年年繳稅繳到想開罵的人，幫他們繳的。

(中時新聞網)