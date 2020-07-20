日媒報導，日本政府基於國安考量，打算邀請海外半導體廠商赴日合作，提振日本國內半導體產業發展，據傳全球晶圓代工龍頭台積電也獲邀參與，不過，台積電20日表示，不排除任何可能性，但目前沒有相關計畫。

台積電今年5月15日宣布有意前往美國亞利桑那州設廠，用以生產5奈米製程，預計2024年開始量產，並從2021年至2029年投資120億美元。

據《讀賣新聞》報導19日報導，由於近期先進製程技術已經成為國安問題，日本政府預計在未來幾年也推出半導體發展專案，並向參與該專案的海外晶片廠商提供數十億美元補助，不過報導沒有詳細提到相關時程表。日本經濟產業省亦未對此置評，台積電在第一時間也未對此發表評論。

早在5月底，就傳出日本經濟產業省正在致力打造領先全球的半導體生產和開發基地，並先後向美國的英特爾和台積電釋出合作訊號，確保日本相關的半導體生產所需的供應來源安全無虞。

對此，台積電在今天回應該消息，指出不排除任何可能性，但目前並沒有相關計畫，一切等到客戶提出需求才會考量進一步行動。

(中時新聞網)