政大風保中心與台灣人壽共同發布「2020台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查顯示，三大指標中，台灣民眾對於退休信心指數不及格落在55分、退休充裕指數落在67分勉強及格，但退休生活滿意指數落在81分，顯示民眾對未來退休財源充滿不確定感，尤其在退休信心指數之中，民眾對政府退休金制度的信心分數僅50分，扭轉過去民眾退休依靠政府社會保險的印象。

也因為政府靠不住，得以實際行動靠自己儲蓄成為收入來源第一，退休準備年齡也從過去43.29歲，大幅提早到30世代的37.87歲，充分顯現年輕世代面對未來的危機意識增加。

退休信心指數包含政府退休金制度信心分數、長照保障信心分數以及健康保障信心分數，分別是50、55、60三個分數均落於不及格或剛好及格。調查發現，民眾對第一層政府退休金制度信心度再調降落入紅燈，較2019年橘燈更向下修正，其中40世代對未來退休金制度不信任度最高。

然而在「自己準備退休金的信心度」則從紅燈轉至黃燈，表示多數受訪者認為，自己準備的退休金足以支撐未來退休生活的充裕信心程度提升；而個人退休金財源 「自己儲蓄所得」今年首度擠下「第一層社會保險」，依靠個人儲蓄所得竟已躍升至第一位，顯示「退休靠自己」的信念更加深化，且民眾每月願意為退休準備投入的每月平均金額為15,086元，較去年8,685元增加6,401元，成長超過七成，代表對政府退休金制度缺乏信心，意識到要靠自己才能擁有理想的退休生活。

調查亦發現退休準備有明顯年輕化趨勢，過去在2016年調查報告顯示，受訪者認為退休準備起始平均年齡為43.29歲，實際退休起點年齡始於58.17歲，但今年（2020）則下降到37.87歲，下修了5.42歲。換句話說，四年前民眾認為退休準備時間需要15年，今年則延長至21年。而在未退休的受訪者中，更有近四成（38.89％）的人認為應該在30～39歲開始規劃，代表有更多人已正視退休規劃的重要性、想提早開始。

進一步交叉分析發現，30世代、女性、勞工職業以及年薪位於50～100萬元等族群最關注且擔憂自己的退休準備是否足夠。代表大多數民眾關注退休規劃議題，願意多投入且提早進行。

(中時 )