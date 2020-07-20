藝人「蛇姬」林采緹前夫、男子團體「Under Lover」成員胡睿兒，被控前年在林采緹懷孕臨盆前到夜店撿屍性侵，他被起訴後與被害女子以40萬元和解，並求法官給予緩刑，但最高法院駁回胡上訴，將他判刑2年確定，胡睿兒須入獄執行。台北地檢署通知胡男明(21)日早上10時報到入監。

29歲的胡睿兒本名「胡睿楷」，和林采緹育有1子，但2人今年簽字離婚；2018年6月16日深夜，胡到台北市信義區「KLASH」夜店與友人飲酒作樂，隔天凌晨，被害人也進入該店喝酒，2人交談後一同飲酒、跳舞，不久，胡男與被害人至地下一樓中控收發室後方的梯間平台，她因不勝酒力而癱趴胡身上，胡竟掀起她短裙試圖性侵，因擔心曝光，將她拉往後方電梯間性侵得逞。

胡原本否認犯行，法院審理時才改口承認性侵，並賠償被害人40萬 元和解，但被害人不願給胡男緩刑機會。歷審都認為，胡男雖與被害人和解，但未獲對方諒宥，且他犯後曾一 度否認犯行，難認日後無再犯之虞，因此不予宣告緩刑，依乘機性交罪將他判刑2年，胡不服提上訴，最高法院6月10日駁回胡上訴，全案定讞。

(中時 )