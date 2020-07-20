童瑤在《三十而已》痛打欺負的兒子的同學媽媽。（WeTV提供）

WeTV《三十而已》由江疏影、童瑤、毛曉彤主演，聚焦30歲女性所面臨的生活困境與痛點，其中《如懿傳》的「高貴妃」童瑤演出全職媽媽，因兒子參與同學慶生會，卻被惡意反鎖在房，聽到兒子撕心裂肺的呼救聲，童瑤為母則剛地眼神流露出殺氣，把包包一甩、手錶一摘，再把高跟鞋脫掉，並把門關上，將欺負自己兒子的媽媽拉進屋裡打得鼻青臉腫，絲毫不顧任何顏面，出一口惡氣，並且警告：「該報警的是我！你沒有得到我的同意就把我兒子帶來，這叫誘拐！」劇情大快人心引發網友共鳴，童瑤炸裂式演技也獲得網友一致好評。

童瑤在《三十而已》飾演的顧佳情商高，面對老公公司女同事想要一步登天，當公司的女主人，童瑤毅然決然地，對這位女同事開嗆：「不把心思放在工作上，而是去討好主管！」幾句話就把對方給震攝住，還主動把對方的離職信給寫好，讓她體面走人，甚至多發兩個月的薪水給她，這段手撕綠茶婊的過程，沒有大吼大叫，不吵也不鬧地抓住契機，要對方辭職走人，讓網友認為堪稱是完美處理老公身邊女人的SOP，簡直是人間過「綠」器。

江疏影劇中臥病在床。（WeTV提供）

江疏影主演《三十而已》。（WeTV提供）

而江疏影劇中角色王漫妮也是讓人心疼，她劇中罹患急性腎炎突然昏倒，若不是恰巧與媽媽通話，可能就驟死在家，她醒來後發現一人臥病在床，更讓人心疼不已，也讓許多網友想起自己獨自在外打拼，下班一個人回家，若生病了，得獨自面對的淒涼，像極在大城市打拼的單身女性縮影。此外，她在劇中職業是櫃姐，拍攝前一個月實地考察櫃姐的生態，並一一地與他們談話，才發現職場中的櫃姐個個精神抖擻，但踩了一整天的高跟鞋，回到家則是能放鬆就放鬆，讓觀眾一窺櫃姐的職場文化。

(中時 )