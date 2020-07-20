羅智強等人出示據稱是印尼代表處的三頁電文。（黃福其攝）

羅智強等人出示據稱是印尼代表處的三頁電文。（黃福其攝）

羅智強等人出示據稱是印尼代表處的三頁電文。（黃福其攝）

國民黨文傳會主委王育敏、革實院長羅智強、副院長游淑慧今天公布據稱來自駐印尼代表處被列密件的電報，指控總統府祕書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔侄可能涉及「控制國營事業」、「涉及私利」等，蘇家叔侄先後否認，以2017年根本未赴印尼，揚言提告。國民黨下午發新聞稿，抨擊最該釐清真相的外交部如同縮頭烏龜，呼籲外交部、經濟部都應儘速說明，以釋眾疑。

針對蘇嘉全等人聲明嗆告，國民黨發表三點回應如下：

一、請外交部說明有無這一份電文，若無，即聲明沒有公文；若有，則請出示公文，讓社會公評。

二、請外交部說明有無這一份電文，若無，即聲明沒有公文；若有，則請出示公文，讓社會公評。

三、請外交部說明有無這一份電文，若無，即聲明沒有公文；若有，則請出示公文，讓社會公評。

國民黨指出，因為很重要，所以說三遍。若外交部承認有這份電文，請嗆告者去告外交部，因為「我國營事業已遭中間人控制，企圖將政府部會及駐外館處排除在外以謀取個別私利。」是外交部駐印尼代表處的指控，不是國民黨的指控。

國民黨說，若外交部否認有此電文，國民黨歡迎蘇嘉全來告，也請法院屆時傳喚外交部駐印尼代表處同仁、王美花、蘇震清、蘇嘉全等人，當庭對質，確認外交部的否認有無說謊。

至於蘇嘉全等人嗆告的出訪年份問題，要釐清很簡單，請外交部公布這份電報，即可釐清真相。

國民黨強調，面對外館遭架空的嚴厲指控，最該釐清真相的外交部，卻如同縮頭烏龜、默不作聲，國民黨強烈要求外交部應正式對外說明，到底有沒有收到這份電文？內容是否如同爆料者提供？另經濟部相關人員也同樣不敢對外說明，讓人質疑是否承受壓力？國民黨呼籲外交部、經濟部都應儘速說明，以釋眾疑。

(中時 )