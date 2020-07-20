◎東京巨蛋建築大師操刀 台中巨蛋要孵出來了

總經費達65億元、歷經3任市長，台中巨蛋終於要孵出來了！市府舉辦國際競圖結果出爐，由日本知名建築師隈研吾建築都市設計事務所與台灣九典聯合建築師事務所組成台日合作頂尖建築師團隊脫穎而出，打造台中新地標，市府表示，「巨蛋體育館」建設案預定2022年6月動工、2026年完工後正式營運。

◎國道客運業績回升 台中轉運站周末3天收到逾450張三倍券

三倍券自15日起開放使用後，上周是第一個周末假日，國光客運統計，各站以台中轉運站收到最多三倍卷，連3天，每天都收到超過150張。國光客運預期，暑假期間搭配安心旅遊22家遊樂園，19歲以下免費入園優惠，可望讓上半年受新冠肺炎疫情衝擊的國道客運稍稍回溫。

◎房市回溫租不如買 台中上半年最熱區出爐

為了避險保值，大量熱錢近期湧入房市，台中前五大交易熱區出爐，合計上半年買賣移轉棟數為1萬0709棟，在多項重大建設議題加持下，由北屯區以3348棟，年增24.9％，稱霸台中市上半年房市交易最熱區。

◎被逮越南掌廚是失聯移工 日賣400份蚵仔煎成絕響

越南移工阿德在梓官區一家店當主廚，賣蚵仔煎、海產粥，假日曾一天做400份蚵仔煎、特製的海產粥也高達500碗，甚至不少饕客都聞香前來嘗鮮；但移民署高市專勤隊找到阿德竟是失聯移工，將他自店裡帶走、調查，店家恐吃上75萬元以下罰款。

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