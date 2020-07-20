北市財政局20日舉辦「居住正義理想與實踐」座談會，出具內政部自己做的資料數據，證明祭囤房稅後，5年已將囤房比例減少約26％，打臉內政部。（張穎齊攝）

北市府推動課徵囤房稅及執行空屋清查等措施，卻遭內政部打臉稱，北市實施囤房稅對降低空屋率的效果非常不顯著，北市對此出具內政部自己做的資料顯示，自2015年課徵囤房稅的13.2萬戶，至今年5月止已降至9.8萬戶，減少約3.4萬戶、囤房比例減少約26％。

內政部日前表示，以2015至2017年，全國19縣市（不含外島）家戶成長率、新屋增加率，以及是否執行囤房稅等3項因素進行迴歸分析，實證結果顯示，家戶成長可顯著降低空屋率，新屋增加對空屋率上升也有顯著影響，但北市實施囤房稅對降低空屋率的效果非常不顯著。

北市稅捐處出具內政部資料顯示，北市自2015年5月，針對「持有非自住房屋戶數」採2.4％及3.6％差別稅率課徵後，2018年空屋率已較2014年緩降0.3％，去年第4季的住宅價格指數也較2015年第4季下降0.68％，在抑制空屋率及房價方面均有成效。

稅捐處指出，北市2015年課徵囤房稅的13.2萬戶，至今年5月止，囤房戶數降至9.8萬戶，減少約3.4萬戶、囤房比例減少約26％；且減少的囤房戶數中，約有20％、2.7萬戶做出售或變更使用；北市也率全國之先，自2018年起根據水電資料，清查出9000戶閒置空屋，於是開徵囤房稅，迄今已有187戶、2％做拆除改建更新。

「房子是用來住的，不是用來炒的！」財政局強調，市長柯文哲上任後，為落實居住正義，除租金補貼和包租代管社會住宅外，必須加上合理稅制，才可讓房市在市場經濟制度下，輔以政府合理的管理策略。

(中時 )