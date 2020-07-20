航空燃油今年5月均價是每桶28.89美元，上周五（14日）已漲到44.19美元，漲幅達52.96％中菲行指出，航空公司已經通知自8月1日起恢復收取航空燃油附加費，短程線每公斤收1元台幣，歐美長程線收4元台幣。

航空客運已自7月7日起，台灣地區出發行程短程航線每航段收取5.00美元，長程航線每航段收取13.00美元。客運部分這項收費之前是在5月10日歸零，貨運是在5月16日歸零。

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