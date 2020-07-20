長榮鋼(2211)20日公告，發放現金股利金額為新台幣793,070,926元，每股配發新台幣2元；除權（息）交易日為109/08/04；最後過戶日為109/08/05；停止過戶起始日期為109/08/06；停止過戶截止日期為109/08/10；除權（息）基準日為109/08/10；現金股利發放日期為109/08/17。

(工商 )

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