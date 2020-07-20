台股上周突破12,300點，但即將面臨Q2財報，使得部分漲多的中小型股開始出現劇烈震盪，預期將維持盤整局勢，其中大型股表現仍相對穩健，部分中小型股有第二季財報考驗，須提防中小型股劇烈震盪，短期內關注四大指標，可加強大型電子權值股的布局。

聯邦精選科技基金經理人洪威指出，目前國際資金仍相當充沛，觀察與台股連動較高的費城半導體指數，指數走勢仍相當平穩，尚未有轉弱跡象，加上本周開始美國重量級科技法說將陸續登場，預計對行情仍有提振作用，持續看好大型科技類股表現，尤其可觀察四大指標的後續變化。

洪威認為，首先是聯準會（Fed）資產負債表高達7兆美元，較2018年高峰的4.4兆美元高出59％，代表市場資金十分充沛。其次是外資籌碼面，外資終止出逃，根據金管會公告，外資在6月淨匯入41.35億美元，截至上周五也維持7月淨匯入，顯示籌碼面趨穩。

再者是盤勢基本面，由於領頭科技股龍頭獲利情況良好，支撐大盤情勢。最後是經濟成長率（GDP）指標，受到疫情影響，全球第二季GDP均受到壓抑，預計在低基期的因素之下，GDP年成長高峰將落在2021年第二季左右。根據歷史經驗，台股指數與GDP年成長具高度正相關，因此預期台股仍有表現的空間。

展望後市，洪威建議，近期可關注新冠肺炎疫苗第三期臨床試驗、Fed資產負債表是否有高檔反轉趨勢、財報公布結果等面向。產業看好半導體、5G、手機類股等，但金融股及塑化股較為低迷，兩方力量抵消下，大盤目前並無太明顯漲跌趨勢。整體上雖然大盤不會有劇烈變動，但個股表現差異大，仍須做好資產配置，時刻關注市場以避免過大風險。

(工商 )