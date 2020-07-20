還記得美國紐約曼哈頓在14日發生一起跨國科技公司執行長被斬首肢解的命案！叫車應用程式 Gokada 創辦人法希姆薩利赫（Fahim Saleh）在自家豪宅遭人用電鋸分屍，不僅身首異處而且慘被大卸八塊。當地警方18 日宣布逮補到了兇嫌，讓人訝異的是這名叫做哈斯皮爾（Tyrese DevonHaspil）的兇手，正是薩利赫的個人助理！

白手起家的科技 CEO 薩利赫在自宅慘遭電鋸分屍。警方18日逮捕兇嫌竟是前助理。（圖／The Daily Star)

根據《每日星報》和《CNN》的報導，33歲的薩利赫去年以225萬美元，約台幣6712萬元購入曼哈頓住處，他13日下午返家並搭電梯直達7樓，從監視器畫面看到當時有一名穿著西裝、戴著手套和口罩的男子，提著手提箱尾隨進入電梯，當時薩利赫露出疑惑表情，之後在住處大門遇襲，而這名行兇者研判就是21歲的哈斯皮爾。

創辦共乘企業富豪住處遇害，慘被電鋸斬首分屍。（圖／IG)

根據警方16日公布的驗屍報告顯示，薩利赫生前遭到電擊和多次刺傷。《每日郵報》引述調查單位的回應指出，哈斯皮爾13日下午1點45分左右殺害了薩利赫，並以信用卡購買電鋸和清潔用品，等到血液凝固後，他在14日重返犯罪現場清理，未料遇到薩利赫的家屬打斷，當下他從逃生梯逃走。

前助理竊 9 萬美元遭科技富豪解僱引發殺機？（圖／The Lo Down、The New York Times ）

警方原先推測是專業殺手所為，但在18日宣佈以 2 級謀殺罪起訴 21 歲的哈斯皮爾，就是本案主嫌。《每日郵報》指出，哈斯皮爾16歲就開始為死者工作，負責協助處理薩利赫的財務，沒想到哈斯皮爾竟以職務之便侵佔了9 萬美元，約新台幣 265 萬元，薩利赫不但沒有報警，還好心地讓哈斯皮爾能夠分期還錢，想不到反而遭到殺害。

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(中時新聞網)