北京市商務局20日表示，在做好常態化疫情防控基礎上，將按照全面重啟、適度調整、線上為主、重點策劃、有序推進、嚴密組織等原則，重啟北京消費季。據《北京青年報》報導，北京消費季將延續至今年12月底，同時北京市商務局正委託廠商進行消費券政策評估，對消費券方案及時調整，進一步擴大消費券使用企業覆蓋面，滿足消費需求。
而北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發佈會上也提及，要調整旅遊景區限量措施，旅遊景區要繼續貫徹落實限量、預約、錯峰等要求，接待遊客量由不得超過最大承載量的30％調至50％。在落實防控措施前提下，採取預約限流等方式來開放旅遊景區室內場所。
此外，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組社區防控組辦公室成員、北京市委組織部部務委員徐穎說，將在完善衛生防疫措施和應急預案的前提下，恢復賓館、餐館、超市等經營場所的正常營業秩序。
(旺報 )
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