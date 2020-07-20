韓國最大一貫作業煉鋼廠浦項鋼鐵公司，所製鋼爐石副產品廣泛應用，並註冊商標。中鋼集團參考其成功經驗，近期完成國內轉爐石產品商標註冊，並依循三級品質管理制度理念，對於轉爐石產品生產、銷售及成效追蹤，訂定完善管理制度。

中鋼指出，為確保產品品質及避免轉爐石產品遭仿冒，將轉爐石產品於國內完成商標註冊。轉爐石產品具耐磨性、高硬度、內摩擦角大、抗壓強度高及高加州承載比值等優良工程材料特性，依製程及產源進行區分，分別註冊AMAR、DSC-ACR及CHC-ACR等3個商標。

中鋼公司產製AMAR，其二氧化矽含量較高，適合取代天然粒料用於非結構性混凝土如消波塊、護坡塊、地磚等用途，或鐵路道碴等工程材料，並已實際應用水利局應急工程護坡塊等。

DSC-ACR則為中龍鋼鐵公司產製，可取代天然粒料，再依照設計訂定比例與瀝青膠泥充分拌合均勻後，使用於道路工程，實績包含台中市向上路、黎明路及萬海貨櫃場道路部分路段，道路使用狀況良好。

CHC-ACR為中鋼公司產製同樣可取代天然粒料，作為瀝青混凝土使用於道路工程，實績包含高雄市南星路、中山路及沿海路部分路段，其中南星路更榮獲行政院公共工程委員會金質獎殊榮，道路品質獲高度肯定。

(中時 )