旗津醫院居家服務創新，力推中醫、營養、牙醫等到宅醫療。（旗津醫院提供／柯宗緯高雄傳真）

台灣人口快速老化，失能人口逐年增加。旗津醫院致力長照服務，近日新增居家營養、居家中醫、居家牙醫等3項服務。高醫老年醫學科則20日起一連3天，辦「延緩失能健康周」邀長輩作伙動一動。

旗津醫院院長蔡忠榮指出，走進患者生活看見需求很重要，居家醫療團隊致力縮短照護落差，針對行動不便或臥病在床病人，提供到宅牙醫醫療服務、中藥調理及針灸，為患者提供最適合營養建議。

75歲施太太罹患中風後吞嚥困難，今年5月體重才36公斤，丈夫向旗津醫院求援，經營養師4次到府服務，教導居家飲食規畫及如何選購、製作流質食物作後，營養評估分數升至18分，體重月增2公斤。

63歲吳伯伯今年2月第二度中風，反復性肺炎無法出院，全身癱瘓不時抽蓄，院方提供銜接長照服務，包括醫師到府開藥、護理換管、營養介入、復健治療、中醫調理、社工協助等，20日剛滿1個月，終於可穩定在家休養，家屬不必辛苦奔波。

高醫老年醫學科主任方姿蓉指出，高醫承辦衛福部「建構延緩失能長者之友善照護模式試辦計畫」，並與高市衛生局合作，在門診及病房篩檢衰弱及衰弱前期長輩，提供延緩失能照護，已有初步成效。

(中時 )