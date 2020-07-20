一名來自澳洲墨爾本的男教師，擁有變態的性需求，他在網路上扮成少女，拐騙青少年傳下體照、還有不堪入目的影片，受害學生高達71名，男教師行為曝光後，被檢方依勒索和擁有兒童虐待影像等，被控31項罪名。
25歲的男教師科爾多瓦（Timothy Patrick Cordova），利用網路平台Instagram假扮成一名13歲少女羅伯特（Matilda Roberts），今年2月開始誘騙青少年傳猥褻照片、影片，71名受害男生中，60名受害者曾在科爾多瓦任職的學校讀書、26人曾是他的學生。
6月時警方突襲科爾多瓦的電腦，發現裡面存有大量兒童猥褻影像，曾教過的學生還有「專屬資料夾」，個人手機裡則存有1萬6000張兒童色情圖片，這些都是科爾多瓦在位於丁格利村（Dingley Village），一間叫「聖馬可小學」擔任教職期間，在學校活動中偷拍男學生下體照。
針對此案，法官表示科爾多瓦的行為相當可惡，但仍准許他在嚴格條件下保釋，條件包括必須與曾當過警察的叔叔同居、禁止進入任何兒童學習中心、與幼稚園、小學、國高中保持200公尺距離，且只能在有監控的情況下外出。
文章來源：Dailymail
(中時新聞網)
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