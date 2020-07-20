六甲菁埔埤抽水站修復後，將重現古早埤塘水圳農業灌溉史。（莊曜聰攝）

有90年歷史的台南市六甲區菁埔埤抽水站，在閒置近50年後終於修復完成，20日在市長黃偉哲等人共同見證下，揭開其神祕面紗，重新對外展示，也重現當年埤塘水圳農業灌溉史。

菁埔埤抽水站興建於日據時期，是嘉南大圳沿線灌溉系統的水利設施之一，主要功能是從菁埔埤引水灌溉鄰近區域的農田，後因地貌水文改變，在1970年廢站。

近年因菁埔埤旁的落羽松林成為景點，六甲區公所在興建菁埔埤環埤步道時，在2期工程中一併修復菁埔埤抽水站的原有建築，台南市文化資產管理處也向文化部爭取烏山頭再造歷史現場計畫經費，共補助108萬元，並委託南台科技大學進行抽水機組修復，花費近1年時間完工。

南台科大機械系副教授張崴縉說，抽水站保存的是日製及瑞士製舊式發動機、飛輪、柴油引擎、抽水馬達等組件，相當少見，零件得找現有組件代替，能讓舊式抽水機組能啟動已相當不容易，但無法運轉抽水。

台南市長黃偉哲表示，菁埔埤抽水站見證嘉南大圳歷史，加上地點隱匿，外界多不知曉，很高興在荒廢半世紀後能修復重現，將變成歷史、文化活教材，期許下一代了解先民艱苦開墾土地的歷史。

南市文資處指出，菁埔埤抽水站是少數原地保留，又兼具動態展示功能的舊式抽水機組，六甲林鳳社區後續將採預約方式，辦理相關導覽解說，為民眾解說抽水站的歷史、埤塘在地小故事，也是學校環境教育場域。

(中時 )