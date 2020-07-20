今天下午3點，三重1名施工師傅(58歲)從3樓高處墜下，頭部直接撞擊地面導致重傷變形，警消人員接獲通報立即趕到現場，將此名施工師傅送醫搶救，但因墜下落地後，整個頭部遭受重擊而宣告不治。據了解，此名施工師傅是在修繕鐵皮屋時，因下雨天導致地面濕滑不慎墜樓的，至於詳細原因仍由警方進一步調查中。

(中時新聞網)