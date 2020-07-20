三重驚傳施工師傅從3樓墜下 頭部直接撞地身亡 17:282020/07/20 中時新聞網 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三重1名施工師傅工作時不慎打滑，從3樓墜落1樓，頭部著地當場喪失生命跡象，現場血跡斑斑。（圖／翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天下午3點，三重1名施工師傅(58歲)從3樓高處墜下，頭部直接撞擊地面導致重傷變形，警消人員接獲通報立即趕到現場，將此名施工師傅送醫搶救，但因墜下落地後，整個頭部遭受重擊而宣告不治。據了解，此名施工師傅是在修繕鐵皮屋時，因下雨天導致地面濕滑不慎墜樓的，至於詳細原因仍由警方進一步調查中。 (中時新聞網) #師傅 #墜下 #頭部 #施工 #3樓 也許您會感興趣 推薦閱讀 商品期貨趨勢專欄－輕原油 偏多整理 04:102020/07/16 證券．權證 花蓮農兵橋 封橋施工1年半 04:102020/07/16 地方新聞 新北智慧道路管理中心營運 侯友宜：道路施工更精準 12:292020/07/16 生活 上廁所大出嬰兒腳 女情急扯斷身體…生出無頭嬰 17:242020/07/17 社會 黃心娣考照鑽研穴道 「性」滿足喊舒服 16:202020/07/18 娛樂 台中大坑9號木棧道老舊 27日起部分封閉整修 15:132020/07/19 寶島 照片上色 老師傅的絕學密碼 04:102020/07/20 生活新聞 社會熱門新聞 女大生狂歡染愛滋 無知3年四處感染…有如滾雪球！ - 社會 辣媽搖搖椅上大戰房東 羞喊：「不要在2樓」原因曝光！她下場超慘 - 社會 慘！他掉進「攪拌機」 5人衝去搶救也陪葬 - 社會 媽寶兒連姦19女遭逮 母親看了新聞竟說：「他是好孩子，不可能」 - 社會 偷腥夫允許「別搞上爸就好」 人妻大戰小王66次插旗摩天輪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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