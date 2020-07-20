父親節「禮」想好了沒？動動手指到華航eMall，不只有眾多好禮可以選擇，還有機會拿大獎！即日起至8月8日，華航eMall祭出全館88折優惠(部分商品除外)，如果搭配哩程折抵，最多可以原價78折購得商品；刷卡消費滿8,888元，還可以參加「任天堂健身環大冒險」抽獎活動。

華航eMall寵愛爸爸無極限，熱銷的中華航空輕薄款飛行夾克，以及6月甫上市就引起廣大迴響的華航矽緻摺疊隨行杯組，都限時下殺88折；另外，造型優雅的咚ㄘ咚ㄘ竹喇叭和元氣凹豆杯組、幫助舒緩眼部的智能氣壓護眼按摩器，以及讓爸爸帥一下的BeMaster型走包等，都是民眾購物清單中不可錯過的好物。

對於「吃貨」爸爸，華航eMall也準備好了！喜歡甜食可以選擇五福手工餅乾禮盒，或是2盒特價1,230元還加贈朝帽一頂的Candy Poppy?糖爆米花；熱愛鹹食餐點則有中西式湯組、牛肉湯四件組禮盒、脆皮德國豬腳雙入組，以及即食燒賣三入組可以挑選，eMall一站就能滿足爸爸挑剔的嘴。

華航eMall除全館88折優惠(部分商品除外)，「SkyBoutique精品館」直至月底前持續下殺85折起。另外，民眾只要在「寵愛花粉」專區購買Logo商品消費滿6,888元，即贈隨行杯1個；在「品味生活」專區購買竹商品消費滿3,500元，則贈「金桔檸檬」飲品一箱 ，活動詳情可參閱：https://calec.china-airlines.com/eMall/webc/html/news/02.aspx?num=34&page=1)。

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