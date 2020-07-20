隨著我國疫情趨緩，再加上政府祭出振興三倍券及安心旅遊補助等，國旅大爆發，這也讓全台旅遊勝地湧入大量人潮，不過日前有民眾前往小琉球觀光時，卻看見大人帶著小孩在潮間帶打水漂，甚至有遊客將海參插進海膽的刺中，這讓她氣得痛批：「如果不懂尊重真的不要出門！」

有名女網友20日在臉書「爆怨公社」發文表示，她竟然在小琉球的潮間帶看見遊客「打水漂」，甚至有民眾拿海參「插」在海膽上，「導覽員一邊努力的說明，試著傳播著對海洋的尊重，身為遊客的我們其實只是海洋的過客，卻無情自以為的傷害牠們，如果不懂尊重真的不要出門，不要出來讓人討厭！」

貼文一出，網友群起激憤，紛紛留言撻伐「失敗的家庭教育」、「上樑不正下樑歪，全家都歪」、「一個大人竟然連小孩也不會教」、「拿海膽插在他腦袋上」、「怎麼不自己用頭去撞榴槤看看？」、「好膽去拿生氣的刺蝟插自己的腦袋」、「麻煩叫這種人自己去坐在插花的針插上面，感受一下海參的感受」。

（圖／翻攝自爆怨公社）

（圖／翻攝自爆怨公社）

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(中時新聞網)