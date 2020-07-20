大陸「裸體替身演員」沈樵過去因「飯店硬上案」在網路上爆紅，她去年1月在微博及朋友圈吐露自己於上海某飯店，遭到陌生男子強闖硬上，詳細將過程記錄了下來，甚至還遭到暴力對待，但事後卻堅持不報警，引發外界譁然，而警方介入了解後，反倒判她在看守所蹲25天，案情發展相當荒謬。

2019年1月，女星沈樵在網路上揭露「新年第一天竟然被強姦了」，聽出了一張鼻青臉腫的照片，並鉅細靡遺交代了始末，表示自己入住上海某飯店，在房門未關上的情況下，疑因穿著清涼，遭到一名戴眼鏡的陌生男子闖入，施暴逼她就範，且沈樵表示，事發過程中她曾不顧裸露奔出房間求救，但周遭無人出手相助，直至該男離開後，才有飯店人員前來關切，不過沈樵竟息事寧人不願報警，還說「這件事情發生到我身上我覺得挺好玩兒的」。

此事曝光後隨即在網上引發熱議，沈樵雖於1小時後刪文，仍驚動警方介入調查，一查發現是女方自導自演，眼鏡男是沈樵的網友，女方說缺1千人民幣(約台幣4200元)，男方表示願意給予，於是相約上海的飯店見面，然沈樵見男方外型不如預期，想拿錢逃走，因此引發後續事件，最後眼鏡男因罪證不足罪名不成立，沈樵則尋釁滋事，自四川老家被抓捕回到上海靜安區看守所關25天。

此事落幕後，沈樵宣告因為網路安全等原因，停止了原本的微博帳戶及用「沈樵」之名工作拍片，然她的名號與事蹟掀起空前熱議，已從小裸替成為網路超級紅人，事隔1年多後，沈樵重回微博，曝光多張性感美照，寫下「想我了嗎？」，宣布新帳號正式啟用，還開了私密小帳，宣傳自己投身直播產業，狀態看起來不錯，似乎已擺脫去年鬧得滿城風雨的事件影響。

(中時新聞網)