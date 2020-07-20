八三夭在金色陶土板上留下腳印，象徵走向專屬於八三夭的鍍金之路。（盧禕祺攝）

黃子佼今送八三夭一人一張威力彩。（盧禕祺攝）

黃子佼送八三夭威力彩，安慰他們金曲落馬，財運亨通。（盧禕祺攝）

八三夭今號召歌迷於8月29日再次集結高雄巨蛋。（盧禕祺攝）

八三夭20日舉辦《想見你想見你想見你》演唱會記者會，宣告將於8月29日登上高雄巨蛋舉辦生日趴演唱會。八三夭的夯曲〈想見你想見你想見你〉持續霸佔各大音樂串流平台、電台與 KTV冠軍，但在本屆金曲獎入圍名單中卻意外落馬，主持人黃子佼今送他們一人一張威力彩，祝他們幸運中大獎。

八三夭日前在金曲獎名單槓龜，自嘲「被說是遺珠的次數都可以串成佛珠了」，主唱阿璞坦言，金曲獎是一個競賽，大家都對自己的作品都有信心，不難過是不可能的，但他沒有不開心，因為這首歌曲被稱為防疫神曲，已融入大家生活，對他們而言是非常大的收獲。

面對疫情後的重新啟動巡迴演唱會，八三夭今宣告生日趴當天要報復性加碼，將演唱會擴大升級成一整天的嘉年華活動，他們租下高雄巨蛋場內場外的空間，將在場外設置小舞台、美食攤位，提供給新生代表演者。

阿璞還記得八三夭第一次生日趴是在師大夜市外的小公園舉辦，現在他們有能力了，希望提供更多人表演的舞台，他們也考慮在場外展示自己的收藏品等，要讓到場歌迷覺得好吃又好玩。

八三夭2018年舉辦首場萬人演唱會就創下秒殺紀錄，短短兩年內已經要搶攻第5蛋，是否擔心票房？霸天喊話「有三倍券不要怕」，阿璞直言他們所有事都親力親為，當然多少還是會擔心，小橘則喊話希望大家都報復性來看演唱會。

而在曲目方面，阿璞表示，這次高雄的生日趴和之前的小巨蛋演唱會相隔了一段時間，除了會調整歌單，也會加入新歌，此外他對嘉賓也滿有想法，一定會讓歌迷感到震憾。

全球人壽［八三夭 想見你想見你想見你］2020 高雄巨蛋生日趴門票將在 7 月 23 日開放八三夭官網會員搶先首購、7 月 25 日中午 12 點開賣，活動適用振興三倍券，但為配合防疫實名制規定，購票須填寫個人資料，故僅限於 KKTIX 線上購票。

(中時 )